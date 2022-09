A Ragusa il risparmio raddoppia ed arriva il secondo supermercato dell’insegna siciliana Il Centesimo, da sempre espressione di grande qualità e massima convenienza.

“Da 16 anni, investiamo nella nostra terra con grande impegno e passione. – afferma Marco Romano, Direttore Commerciale di CDS S.p.A. – Il format dei supermercati siciliani Il Centesimo è diventato riconoscibile e, soprattutto, molto apprezzato dai nostri Clienti. In un periodo difficile dal punto di vista economico per via dei rincari, Il Centesimo continua ad offrire il risparmio ogni giorno grazie ai nostri prezzi bassi su prodotti di grande qualità. Vogliamo continuare ad essere un alleato per i nostri Clienti e per questo miriamo ad aprire altri punti vendita entro la fine dell’anno”.

Il Centesimo ha deciso di ringraziare i tantissimi clienti iblei che in questi anni hanno sempre affollato il supermercato di Viale Sicilia, aprendo il secondo punto vendita in via Feliciano Rossitto.

Un’offerta unica ed un modo di fare la spesa che ormai è diventato una certezza per i clienti di tutta la Sicilia, la garanzia di trovare non soltanto promozioni ed iniziative speciali per prodotti di grandi marche ma anche l’elevata qualità dei prodotti dei reparti “freschi”.

Solo il meglio della nostra terra nel reparto Ortofrutta, allevamenti selezionati e carne ragusana 100% siciliana in Macelleria, prodotti freschi e genuini in Salumeria, prelibati piatti pronti nella Gastronomia e squisite pizze pronte da cuocere in forno, tutto questo è Il Centesimo.

L’insegna di supermercati, da sempre attenta all’innovazione, ha lanciato l’App ufficiale Il Centesimo. L’app offre agli utenti la possibilità di essere sempre informati sulle promozioni ed usufruire di offerte e coupon studiati per ogni esigenza di spesa grazie allo Spicciolo d’Oro, la carta fedeltà dell’insegna.

In occasione della grande apertura, oltre alle imperdibili promozioni targate Il Centesimo, i clienti ragusani riceveranno il nuovo shopper Il Centesimo, le piantine fiorite ed altri simpatici gadgets a soli “un centesimo” (con una spesa minima di 15 euro). Durante la grande festa di apertura, intrattenimento per grandi e piccini!

L’8 settembre sarà una grande festa di apertura, Vi aspettiamo!

Il Centesimo, ogni giorno è un gran risparmio.