Verso le fasi clou dei festeggiamenti in onore della Beata Maria Vergine di Lourdes nella contrada San Giacomo Bellocozzo a Ragusa. Domani, sabato 10 settembre, ci sarà alle 18,30 la recita del Rosario e alle 19 la celebrazione eucaristica presieduta dal sacerdote Santo Vitale. In serata, poi, alle 21, appuntamento teatrale con “I superstiti”, un momento di svago e spensieratezza promosso dall’Amministrazione comunale di Ragusa. Domenica 11 settembre, alle 11, la celebrazione eucaristica presieduta da don Santo Vitale. Alle 18,30 la recita del Rosario e alle 19 la celebrazione eucaristica che sarà caratterizzata dalla presentazione del nuovo parroco, il sacerdote Giuseppe Antoci. Il rito religioso sarà presieduto dal vescovo della diocesi di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa. Alle 20, la processione con il simulacro della Madonna di Lourdes dal piazzale della chiesa verso via degli Artigiani fino al rifornimento della famiglia Avola, qui si gira e si percorre di nuovo via degli Artigiani, via del Mulino, via del Tellesimo verso Bar San Giovanni, qui si gira e si prosegue per via della Torre, via del Mulino, via degli Artigiani e ritorno in parrocchia che sarà caratterizzato dalla benedizione dei fedeli e dal rientro in chiesa del simulacro della Madonna di Lourdes. Alle 21 la serata musicale con la presenza degli Odeons mentre alle 23,30 sono in programma i fuochi pirotecnici. Lunedì 12 settembre, inoltre, alle 19 ci sarà la celebrazione eucaristica che segnerà l’avvio del servizio pastorale per il nuovo parroco, il sacerdote Giuseppe Antoci, il nuovo vicario parrocchiale, il sacerdote Giorgio Scrofani, e l’altro nuovo vicario parrocchiale, il sacerdote Salvatore Giaquinta.