Domani, a Pedalino, frazione di Comiso, si celebra la solennità della Vergine santissima del Rosario. E, contestualmente, anche il 34esimo anniversario della dedicazione della chiesa. Una giornata dedicata alla festa esterna. Alle 8,30 ci sarà il festoso scampanio che annuncerà la gioia della solennità. Sempre alle 8,30 la celebrazione eucaristica che sarà presieduta da mons. Salvatore Burrafato. La santa messa delle 10,30, invece, sarà presieduta da mons. Sebastiano Roberto Asta, vicario generale della diocesi di Ragusa. Alle 19 celebrazione eucaristica presieduta da mons. Salvatore Burrafato. Subito dopo, la processione con i simulacri di Maria Santissima del Rosario e di San Giuseppe con il seguente itinerario: piazza Gramsci, via XXV luglio, via Volga, via XXV luglio, via Tagliamento, via Capuana, via Salso, via XXV luglio, via Brenta, via Salvo, via Simoni, via XXV luglio, via Ulivi, via XXV luglio, via dei Partigiani, via XXV aprile, via P. Braccini, via Basento, via Gulfi, piazza Gramsci, piazza padre Pio, via Unità d’Italia, via Amendola, via Adige, via Maria Santissima del Rosario, via Ticino, via Salvo (vico di fronte delegazione municipale), via Maria Santissima del Rosario, via Belice, via Loira, viale della Riscossa, piazza Gramsci (via Danubio, sosta in via Salso vicino guardia medica per spettacolo pirotecnico, rientro da viale della Riscossa in piazza Gramsci). L’impresa ecologica Busso Sebastiano si occuperà di effettuare un’azione di pulizia straordinaria nelle aree interessate dai festeggiamenti. Al rientro in piazza, atto di affidamento della comunità di Pedalino alla Madonna del Rosario. Lunedì 12 settembre, in piazza Gramsci, poi, spettacolo musicale con i Tabs killers machine. Più avanti, dal 2 al 7 ottobre, ci sarà la preparazione alla festa liturgica della Madonna del Rosario.