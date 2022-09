Produrre energia rinnovabile e abbandonare le fonti convenzionali è una necessità di oggi e soprattutto di domani. Parte da Marina di Ragusa la rivoluzione: inaugurato il 1° agosto, presso la terrazza del Porto Turistico, CENTRAL E-PARK è uno dei primi impianti in Europa a produrre e distribuire Energia Pulita da fonte rinnovabile.

Uno spazio recuperato da un’area inutilizzata e inutilizzabile del porto, destinato ora alla micromobilità elettrica.

“Si tratta di un’area di sosta, di parcheggio e ricarica che fornisce energia pulita ai veicoli della micromobilità elettrica, sia per i nostri clienti che noleggiano che per gli avventori” – racconta l’ amministratore di Attrazione Elettrica, Nello Coco – “Abbiamo inaugurato questa Isola Green invitando le rappresentanze politiche perché desideriamo che il nostro diventi un modello ripetibile per il recupero di aree o fabbricati fatiscenti presenti nei nostri borghi o centri storici, a beneficio dell’ambiente”.

L’idea della micromobilità elettrica nasce nel 2018 con l’acquisto di biciclette elettriche. “Le abbiamo fatte provare gratuitamente alle persone lungo la pista ciclabile di Marina di Ragusa e abbiamo poi ascoltato il racconto della loro esperienza e le loro esigenze” – aggiunge Coco – “Grazie al Bonus Mobilità stanziato dal Governo in periodo pandemico, con Attrazione Elettrica abbiamo venduto 126 ebike, diventando leader del settore in Sicilia Sud Orientale. Ci siamo poi fatti una domanda: dove verranno parcheggiate e ricaricate?”.

Nasce da questa serie di eventi e da un’attenta osservazione quindi, Cental E-Park a Marina di Ragusa.

Inoltre, Attrazione Elettrica è stata selezionata da Bit Mobility Verona come affidataria dell’appalto di gestione logistica dei monopattini in sharing ed effettua il servizio di raccolta e ricollocamento con mezzi elettrici per l’intero territorio del Comune di Ragusa e della frazione balneare di Santa Croce Camerina. Questi mezzi, monopattini e tricicli, godono della ricarica energetica pulita dell’Isola Green. “Possiamo quindi affermare che i monopattini Bit e i mezzi di raccolta hanno viaggiato ad emissione zero per tutta l’estate”.

La vision dell’azienda è quella di contribuire alla riduzione di CO2 e dei costi per l’energia con un impatto positivo sia in termini ambientali che economici.

“Aver raggiunto questi obiettivi oggi tra mille difficoltà, anche burocratiche, ci riempie di orgoglio e ci sprona a fare meglio. C’è ancora tanta strada da fare ma sono fiducioso perché gli uomini e le donne che collaborano con me h24 (non è una squadra) sono il mio valore aggiunto” – conclude Nello Coco.