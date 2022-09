L’azienda biologica, situata nelle soleggiate campagne ragusane, apre le sue porte domenica prossima per l’evento annuale dedicato agli amanti del buon olio, del cibo sano e sostenibile.

❝𝗥𝗜𝗠𝕆𝕃𝕀𝗔𝗠𝗢❞ è in programma il 18 settembre, a partire dalle ore 10. Sarà possibile visitare il moderno frantoio per poi essere accompagnati da un agronomo in un tour all’ombra dei grandi ulivi della tenuta, per vivere in prima persona l’esperienza della raccolta ed assistere a tutti i passaggi che portano alla creazione dell’olio extravergine di oliva BIO.

Tenuta Chiaramonte si è dotata di un nuovo frantoio, con doppio frangitore, gramole verticali e due decanter. La moderna tecnica di produzione permette di lavorare il prodotto a bassissime temperature grazie a due gruppi di raffreddamento per avere un prodotto di qualità altissima.

L’azienda ragusana, che gode di quasi 20.000 alberi (tra cultivar Moresca, Verdese, Tonda Iblea, Nocellara del Belice, Nocellara dell’Etna e Biancolilla), produce e sigla oli extravergini d’oliva biologici, tra i quali due DOP e un IGP, che eccellono per qualità e caratteristiche organolettiche, riconosciute e premiate in prestigiosi concorsi internazionali. L’intero ciclo, dalla raccolta, alla molitura per finire all’imbottigliamento avvengono tutte in azienda, così da garantire la tracciabilità e la qualità.

Per completare l’esperienza, su prenotazione, sarà possibile degustare il prodotto appena spremuto all’interno del ristorante della tenuta, Gramole, dove sarà servito un pranzo a base di prodotti nostrani.

