Si è svolta stamattina la prima prova del campionato interzonale di tavole a vela categoria slalom finn e foil. La settima zona ha assegnato la regata al circolo Marsa a rillah, ( il farò) che vede tra i suoi atleti di punta il giovanissimo Arturo Schininà.

Ma in realtà è stata partecipata da entrambi i circoli di Marina di Ragusa oltre che dal Circolo velico di Scoglitti, e si è svolta sotto la vigile e sapiente partecipazione di Claudio Alessandrello, Enrico Alberino e Giovanni Trombatore, che hanno coadiuvato Rino Causapruno e Mario Schininà nella organizzazione e nello svolgimento dell’evento.

Si sono disputate 4 prove solo foil per via della scarsa forza del vento. In testa alla classifica due atleti del circolo velico dello stretto di Messina. Domani seconda giornata e la chiusura con la premiazione prevista per le ore 16.00.