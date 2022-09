Ha riportato lesioni alla tibia ed al perone un 14enne modicano, colpito da un pallone mentre percorreva a bordo del proprio ciclomotore la Modica Mare. Il giovane, aveva appena sorpassato una minicar, sulla Via Sorda Sampieri, quando è stato raggiunto dalla pallonata, sfuggita ad alcuni ragazzini che stavano giocando nei pressi dell’arteria. La vittima ha perso il controllo dello scooter ed è finito violentemente al suolo. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 che ha trasportato il minore all’Ospedale Maggiore “Nino Baglieri”, dove è stato ricoverato con 30 giorni di prognosi per le fratture riportate. E’ intervenuta anche la polizia locale per i rilievi.