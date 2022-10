L’UOC di Psichiatria di Modica – Scicli – Dipartimento Salute Mentale – direttore ff Onofrio Falletta -, in occasione della Giornata mondiale della salute mentale organizza – sede del Centro diurno di Salute Mentale – nel pomeriggio del 10 ottobre ore …. un seminario di approfondimento su “La salute mentale nel ciclo di vita della donna”. A condurre i lavori saranno le dott.sse Alessandra Barone, Floriana Caccamo, Sara Ruta e MariaCristina Tomaselli. In particolare, si affronteranno i fattori di rischio e protezione della salute mentale, la picopatologia e fisiologia del peripartum, il dolore mentale e il rischio suicidario.

A seguire si inaugurerà la mostra “Venere strabica”, a cura della dott.ssa Elisabetta Rizza, allestita nella galleria “Fermata d’Arte” ubicata negli stessi locali del Centro di Salute Mentale di Modica. La mostra raccoglie i lavori di pittura, scultura e fotografia realizzati dalle utenti del servizio di psichiatria, dalle partecipanti esterne ai laboratori artistico/espressivi avviati nel Centro diurno del DSM di Modica, e ancora da artiste che nel tempo hanno donato i loro lavori a beneficio dei progetti rivolti ai pazienti del Dipartimento di Salute Mentale.

«La mostra è pensata – precisa Elisabetta Rizza – come una narrazione plurale ma fortemente identitaria che restituisce dimensioni dell’esistenza ironiche e sognanti; confuse e frammentarie; illogiche e drammatiche; sofferte e consapevoli, evidenziate anche nell’allestimento che prevede cinque nuclei tematici, indicati da titoli». Ed ancora «Il riferimento a Venere orienta verso una bellezza che può essere segnata da una imperfezione. Ancora una volta l’Arte consente di scardinare una immagine precostituita di equilibrio, incrina l’idea che le forme debbano rispondere ad una armonia assoluta, e ci invita a “vedere” la complessità che risiede nella “normalità” tanto quanto nella “malattia”.»

La mostra è visitabile tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15,30 alle 19,30. Sabato dalle ore 9.00 alle 13.00. Domenica e festivi chiuso.

Galleria “Fermata d’Arte”, via Aldo Moro, 1 – Tutti gli eventi sono a ingresso libero. Per informazioni – Modica c/o U. O. C. Psichiatria tel.0932-448606-07-49.

L’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere (Onda), coinvolge gli ospedali e i presidi sanitari dedicati alla salute mentale per offrire, durante tutta la giornata, servizi clinico-diagnostici ed informativi alla popolazione, aiutando a superare pregiudizi, stigma e paure legati alle malattie psichiatriche, con una particolare sottolineatura alle problematiche femminili e di genere.