Giuseppe Savasta è stato riconfermato alla guida del NurSind Ragusa. La sua elezione è arrivata al termine dei lavori per la composizione del nuovo direttivo territoriale del sindacato degli infermieri. «Sono davvero contento di questa riconferma che non è altro che il frutto del lavoro messo in campo sia dal sottoscritto che dai componenti della Segreteria in questi ultimi tre anni- ha commentato Savasta-. Sono stati anni difficili segnati dal covid che purtroppo hanno limitato la possibilità di poter incontrare di presenza i colleghi, ma a tutto ciò siamo rimasti sempre a disposizione e presenti per qualsiasi difficoltà segnalataci». Da quando il Sindacato NurSind è diretto dal Segretario Giuseppe Savasta, il numero di adesioni si sono triplicate, segno del riconoscimento dell’impegno della serietà e della passione trasmessa ai lavoratori. Un cambio di rotta abissale rispetto al passato e che sta dando ottimi risultati al NurSind che a breve sarà anche firmatario di contratto. «Sin dal primo momento in cui mi sono insediato nel 2018- spiega ancora Savasta- ho voluto dare una identità diversa all’azione sindacale del Nursind in provincia, attività che era diventata ormai da troppo tempo stagnante nella propria retorica ed inconcludente nei fatti. Senza alcun dubbio la nostra forza sono i nostri colleghi Infermieri che con attestati di stima e di ringraziamento ci danno l’energia ed il coraggio di portare avanti questo progetto che prevede l’Infermiere protagonista della Sanità» .

All’interno della Segreteria sono stati riconfermati anche Luigi Arrabito (Segretario Amministrativo), Giancarlo Brafa, Luca Gregni, Sonia Amenta e, inoltre, c’è stato l’inserimento dei nuovi componenti: Salvatrice Gulino, Francesco Cimmino, Giulia Cappello, Andrea Blandino, Greta Sinatra, Stefano Cappuzzello e Immacolata Veloce