Il Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla apre le sue porte alla nuova programmazione 2022-2023 dando il benvenuto alla fresca novità di questo nuovo anno, la neo arrivata stagione musicale! Dopo il “dolce evento” di presentazione delle nuove stagioni, ovvero del teatro di prosa, la concertistica, le lezioni di storia e naturalmente anche gli appuntamenti dedicati ai più piccoli, che verranno illustrati con raffinata eleganza dalle direttrici artistiche Vicky e Costanza DiQuattro alle ore 17.30 tra un tè e un biscottino, domenica 16 ottobre alle 18,30 si inaugurerà ufficialmente la prima stagione concertistica con la direzione artistica del maestro Salvatore Moltisanti, con la collaborazione di Michael Yasenak. Per il primo appuntamento il concerto dal titolo “Metis e Kairos”, con tre musicisti che, con vivacità e brio, carattere e precisione, porteranno sul palco, oltre alla loro sensibilità e tecnica, le loro identità culturali e musicali. Dalla Serbia Julija Bal al pianoforte, dalla Germania Anna Dorothea Mutterer al violino e dall’Italia Luigi Gordano alla fisarmonica. Tre artisti, tre strumenti, tre Paesi e un’unica grande passione per la musica, che li ha visti anche vincitori del concorso Ibla Grand Prize. Durante la serata Julija Bal proporrà musiche di Muzio Clementi, Manuel de Falla / Julija Bal, G. F. Handel; Anna Dorothea Mutterer eseguirà composizioni di J.S. Bach, Fritz Kreisler, Aleksey Igudesman; Luigi Gordano suonerà J.S.Bach, Edvard Grieg, Bent Lorentzen, S.Rachmaninoff, Claudio Jacomucci, J.Strauss/A.Gruenfeld. Il titolo, “Metis e Kairos”, riprende due concetti della cultura greca, “Metis” intesa come intelligenza pratica, abilità nel risolvere i problemi e capacità di adattamento, e “Kairos” che indica una delle concezioni del “tempo greco”, ovvero il “momento giusto o opportuno”. Allora, illuminato dalla saggezza greca, il Teatro Donnafugata apre il sipario e dà il via a questo intenso viaggio musicale. La compositrice e pianista serba Julija Bal, vincitrice al concorso Ibla Grand Prize, ha attirato l’attenzione del pubblico e della critica musicale in occasione del suo debutto alla Carnegie Weill Hall di New York oltre ai concerti in Virginia, North Dakota, Arkansas e New York. La violinista tedesca Anna Dorothea Mutterer, vincitrice dell’Ibla Grand Prize, ha tenuto concerti in quasi tutti i paesi europei, oltre che in Israele, Messico, Stati Uniti, Australia e Nuova Zelanda, suonando recital da solista, concerti con orchestra e musica da camera. Il fisarmonicista italiano Luigi Gordano, vincitore al concorso Ibla Grand Prize, si è esibito con grande successo di pubblico negli Stati Uniti alla Carnegie Weill Hall di New York oltre che in varie università in Virginia ed Arkansas. Ha vinto numerosi primi premi in concorsi nazionali ed internazionali. I quattro appuntamenti della stagione musicale hanno anche un risvolto sociale in quanto parte del ricavato dei biglietti sarà infatti utilizzato per sostenere le attività dell’Associazione Progetto Missione Madagascar Onlus, in favore della missione dei Carmelitani Scalzi di Ragusa. La stagione musicale ha il contributo del Comune di Ragusa, dell’Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e della Banca Agricola Popolare di Ragusa. Sponsor sono Randstad, Regran, ST Sergio Tumino, Marina Iblea, Cappello e Battaglia Assicurazioni, Reale Mutua agenzia di Ragusa, Argo Software, Rosso di Sicilia, Coop Radenza, Alma Group. Per informazioni, prenotazioni e abbonamenti è possibile chiamare al numero telefonico 334.2208186. Info su www.teatrodonnafugata.it