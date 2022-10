Una speciale accoglienza, ieri pomeriggio, per il reliquiario della Madonna delle Lacrime proveniente dal santuario di Siracusa. L’iniziativa, fortemente voluta dal parroco della chiesa di San Paolo apostolo, il sacerdote Mauro Nicosia, ha fatto registrare la presenza di un consistente numero di devoti e fedeli già sin dall’accoglienza che si è consumata dinanzi alla sede dell’Anffas di via Criscione Lupis. Qui, gli associati hanno allestito un suggestivo altare che ha fatto da cornice ai primi momenti della visita. Un momento esaltante per tutti i ragazzi dell’Anffas e per le loro famiglie, come sottolineato dalla direttrice Salvina Cilia. Poi, il reliquiario è stato portato in parrocchia per le celebrazioni previste dal programma. Oggi, intanto, alle 9,30 la visita del reliquiario presso gli anziani e gli ammalati dell’opera Pia ritiro Criscione Lupis di Ragusa. Alle 10,30 la visita del reliquiario presso i volontari della Protezione civile del Comune di Ragusa mentre alle 11,30 lo stesso sarà in visita alla Questura di Ragusa. Alle 16 è previsto, poi, l’incontro con i ragazzi del catechismo e dell’Acr. Alle 17 la celebrazione eucaristica sarà presieduta da don Raffaele Aprile, missionario del santuario, con la benedizione dei bambini e delle mamme in attesa.

Alle 18,15 ci sarà la recita del Rosario meditato. Alle 19 la messa presieduta da monsignor Sebastiano Roberto Asta, vicario generale della diocesi. Sarà presente l’Unitalsi della città. Si proseguirà alle 20 con il concerto mariano “Oh, Madre nostra” a cura del coro Regina Caeli di Giarratana, diretto dal maestro Francesco Giaquinta. Alle 21, quindi, l’agape fraterna comunitaria. Domani, alle 9, ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta da don Giovanni Nobile, alle 11 la santa messa presieduta da don Mauro Nicosia, con la presenza dei fidanzati e delle coppie di sposi che rinnoveranno le promesse matrimoniali. Alle 12 preghiera dell’Angelus, alle 17 la recita del Rosario, alle 17,30 la processione del reliquiario per le seguenti vie: Giordano, Paisiello, Ponchielli, Perosi, Lupis, Archimede, D’Aosta, Ariosto, delle Giuseppine e arrivo presso la parrocchia del beato Clemente Marchisio. Alle 18,30 la santa messa presieduta da don Giuseppe Ramondazzo, animata dalla corale parrocchiale. Alle 19,30 la benedizione, la cerimonia dei saluti e il rientro a Siracusa del Sacro reliquiario.