Ripartono, per il nuovo anno pastorale, le attività dell’ufficio diocesano per la Pastorale della salute. E ripartono con una iniziativa significativa, in programma per domani, martedì 18 ottobre, in occasione della celebrazione della memoria liturgica di San Luca evangelista, patrono dei medici e degli operatori sanitari. In particolare, dalle 16, nella sala conferenze dell’Ordine dei medici di Ragusa, si terrà un incontro di formazione per la Pastorale della salute 2022-2023 sul tema della spiritualità e della salute dal titolo “Feriti dal dolore, toccati dalla grazia”. Relazioneranno Rosa Giaquinta, consigliere Ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia di Ragusa, componente della consulta dell’ufficio per la Pastorale della salute; Rosario Giurato, direttore Uos Rsa Comiso, componente della consulta dell’ufficio per la Pastorale della salute; e don Giorgio Occhipinti, direttore dell’ufficio. “Il malato – dice don Occhipinti per introdurre l’appuntamento previsto per domani – lascia che il suo corpo venga toccato dagli operatori, ma quante volte vorrebbe impedire, trattenere il loro movimento, e dire: “Non mi toccare, non mi toccare in modo brusco, non mi toccare come se il mio corpo fosse qualcosa di estraneo al tuo agire, come fosse un attrezzo”? […] Così è maturato il tema: “Feriti dal dolore, toccati dalla grazia”. Diventiamo operatori di salute – tanto in ambito sanitario-professionale quanto in quello pastorale – quando la ferita dell’altro ci interpella; se vogliamo prenderci cura di tutta la persona malata è necessaria quella grazia particolare che proviene dal sentirsi veramente provocati dalle situazioni che incontriamo».