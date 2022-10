Nella mattina di giovedì 20 ottobre i Carabinieri della Compagnia di Modica hanno rintracciato ed arrestato G.L., 38enne rosolinese, e sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza A.V., 32enne pozzallese, entrambi coinvolti nelle attività criminali che, la scorsa settimana, nell’ambito dell’Operazione “THE FAMILY”, hanno portato all’arresto di 5 soggetti, già sottoposti a misura cautelare. La coppia, rintracciata dai militari dell’Arma attraverso approfondite attività d’indagine, risultava abitare nei pressi di Francoforte sul Meno, nella Germania sud-occidentale. Da qui i due conviventi davano il proprio contributo, anche economico, alle attività illecite della famiglia, interfacciandosi telefonicamente in prima persona con corrieri e fornitori di droga. Il coinvolgimento nel business criminale si faceva anche più intenso nei periodi estivi, quando i due ritornavano a Pozzallo per trascorrere le vacanze anche con i propri familiari.

Si conclude così l’Operazione “THE FAMILY” che, protrattasi da maggio a luglio 2021, ha permesso di disarticolare una fiorente attività criminale diretta da un nucleo familiare attivo nella compravendita e nella cessione di sostanze stupefacenti, in particolare di tipo eroina e metadone, operante esclusivamente nel territorio di Pozzallo. I 7 soggetti coinvolti sono accusati, a vario titolo, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti continuata e aggravata poiché commessa da più persone in concorso tra loro. I soggetti destinatari dei provvedimenti restrittivi, emanati dal Tribunale di Ragusa e dal Tribunale per i minorenni di Catania, su richiesta delle rispettive Procure della Repubblica, sono stati condotti presso le case circondariali di Ragusa, Palermo Pagliarelli e Catania Piazza Lanza.