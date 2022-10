Nel 50° anniversario della uccisione del giornalista Giovanni Spampinato si terrà un convegno per ricordare il giornalista assassinato.

I lavori si svolgeranno venerdì 28 ottobre 2022 ore 18.00 nell’auditorium “G. B. Cartia” – Camera di Commercio – Ragusa.

«Sarà un momento di importante testimonianza per ricordare la memoria di Giovanni Spampinato e un sostegno all’affermazione della dovuta verità» – ha voluto sottolineare il presidente dell’ANPI Gianni Battaglia. Infatti, il convegno è stato promosso e patrocinio dall’ANPI insieme al comune di Ragusa.

Il nome e la foto di Giovanni Spampinato hanno un posto d’onore nel Journalist Memorial Newseum di Washington, e il 3 maggio di ogni anno, in occasione della giornata in memoria dei giornalisti uccisi, il suo nome viene ricordato in tutte le piazze italiane.