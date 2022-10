E’ morto stanotte Enzo Sauna, 59 anni, vittima di un agguato che si è verificato ieri sera a Vittoria, nel quartiere Forcone.

L’uomo, pluripregiudicato, è stato colpito mentre era in strada nei pressi di via Verga.

Subito dopo è stato trasportato all’ospedale Guzzardi di Vittoria, ricoverato d’urgenza. Le sue condizioni sono state giudicate molto serie sin dal primo momento. Purtroppo, stanotte, il decesso.

Sono intanto già scattate le prime indagini da parte delle forze dell’ordine per cercare di rintracciare l’autore o gli autori dell’agguato che al momento restano sconosciuti. L’agguato si è verificato ieri sera intorno alle 20. Enzo Sauna era solito andare in giro per la città a bordo di una Moto Ape e per questo era molto conosciuto.