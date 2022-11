La nuova stagione del Teatro Donnafugata, quest’anno accompagnata dal claim “in volo sulla scena”, si inaugura il 5 e 6 novembre con il bellissimo spettacolo “Sempre fiori mai un fioraio”, un omaggio che Pino Strabioli, attore, regista e conduttore, dedica a Paolo Poli, il grande artista, il maestro del teatro en travesti che ha attraversato il Novecento con la naturalezza, il coraggio e la sfrontatezza che lo hanno reso unico. “Sempre fiori mai un fioraio” è anche il titolo del libro edito da Rizzoli, nato dai racconti di Poli a Strabioli, ricordi e confessioni che sono stati protagonisti di una serie di pranzi che i due hanno condiviso nello stesso ristorante, alla stessa ora, nell’arco di due anni. Proprio quelle pagine prenderanno vita sul palco del bel teatro barocco per regalare agli ospiti una serata dedicata al pensiero libero, all’irriverenza e alla profonda leggerezza che ha contraddistinto il grande attore, regista, cantante e genio comico fiorentino scomparso nel 2016, a 86 anni. Pino Strabioli, accompagnato dalla fisarmonica di Marcello Fiorini e dai video di Edoardo Paglione, racconterà l’infanzia, gli amori, la guerra, la letteratura, tratteggiando la storia di una vita che è un punto di riferimento non solo per la storia teatrale italiana. Pino Strabioli e Paolo Poli, oltre ad essere stati legati da una profonda amicizia, hanno collaborato professionalmente, Strabioli ha infatti affiancato Poli sul palcoscenico ne “I viaggi di Gulliver” e insieme hanno condotto per Rai Tre “E lasciatemi divertir”, otto puntate dedicate ai vizi capitali. “Ma Paolo perché otto? I vizi sono sette?” chiedeva Strabioli a Poli, che rispondeva “L’ottavo sono io, sciocchi!” Lo spettacolo “Sempre fiori mai un fioraio”, prodotto da Alt Academy Produzioni, sarà sul palco del Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla sabato 5 alle ore 20.30 e domenica 6 novembre alle ore 18.30.

“Riapriamo le porte del Teatro con un tributo a Paolo Poli, una bella pièce di Strabioli che omaggia l’artista attraverso la profonda leggerezza che lo contraddistingueva – spiegano le direttrici artistiche Vicky e Costanza DiQuattro. – Si inaugura così una ricca stagione che vedrà sul palco artisti formidabili che con la loro passione e bravura faranno vivere emozioni che, eleganti e leggere, abiteranno la scena e, librandosi in aria, accompagneranno il nostro pubblico”.

Tutti gli appuntamenti vedranno anche gli aperitivi, curati dal Caffè Sicilia di Ragusa, offerti direttamente in teatro per favorire momenti di convivialità. L’intera rassegna teatrale ha il contributo del Comune di Ragusa, dell’Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e della Banca Agricola Popolare di Ragusa. Sponsor sono Villa San Giorgio, Randstad, Regran, ST Sergio Tumino, Marina Iblea, Cappello e Battaglia Assicurazioni, Reale Mutua agenzia di Ragusa, Argo Software, Rosso di Sicilia, Coop Gruppo Radenza e Alma Group. Per informazioni, prenotazioni e abbonamenti è possibile chiamare al numero telefonico 334.2208186. Info su www.teatrodonnafugata.it