In occasione della solennità liturgica di Cristo Re, programmata per domenica 20 novembre, il vescovo della diocesi, mons. Giuseppe La Placa, presenterà alla comunità della parrocchia di Sant’Isidoro Agricola, a Ragusa, il nuovo parroco, il sacerdote Giorgio Occhipinti, che è anche direttore dell’ufficio diocesano per la Pastorale della salute oltre a essere cappellano ospedaliero al Giovanni Paolo II. La solenne celebrazione eucaristica è in programma a partire dalle 11. Don Occhipinti subentra al sacerdote Franco Boncoraglio che ha guidato la comunità come amministratore parrocchiale. Don Giorgio Occhipinti è nato a Ragusa nel marzo del 1959, è stato ordinato sacerdote il 24 giugno 1991.