Ritorna il jazz alla 18esima stagione concertistica “Ibla Calssica International”, la rassegna musicale fondata da Giovanni Cultrera, oggi soprintendente del Teatro Bellini di Catania, e organizzata dall’associazione A.Gi.Mus, presieduta da Giuseppe Basile. L’appuntamento dal titolo “Jazz 4et” sarà domenica 13 novembre alle ore 18.00 presso l’auditorium San Vincenzo Ferreri a Ragusa Ibla, e vedrà sul palco della stagione musicale iblea il quartetto di Gaetano Spartà con una formazione composta da, oltre a Gaetano Spartà al pianoforte, da Marco Caruso al sassofono, Alberto Amato al contrabbasso e Marcello Arrabito alla batteria. Il pianista etneo Gaetano Spartà ha all’attivo il disco “Accent” inciso per l’etichetta romana Alfamusic il cui catalogo annovera alcuni tra i più interessanti talenti del panorama jazzistico italiano ed ha ricevuto il prestigioso bollino rosso da parte del jazz magazine “Jazzit”. Il Gaetano Spartà 4et si è già esibito in diverse rassegne di carattere nazionale riscuotendo ovunque lusinghieri apprezzamenti di pubblico e critica. Il programma del concerto “Jazz 4et” prevede, oltre che l’esecuzione dei brani del disco, anche quella di alcune composizioni che Spartà ha scritto per la prossima e imminente incisione discografica. Il morbido sound e l’elegante ritmo, tra virtuosismi e trascinanti sonorità, regalerà agli spettatori una serata molto coinvolgente.

Gaetano Spartà, pianista, si è diplomato con brillante votazione presso l’Istituto Musicale “V. Bellini” di Caltanissetta. Ha intrapreso, con il pianista Osvaldo Corsaro e Salvatore Bonafede, gli studi jazzistici partecipando a numerosi seminari e masterclass tenuti da musicisti di calibro internazionale. Ha partecipato a diversi seminari, workshop e concorsi, e si è esibito con moltissimi nomi del panorama musicale. “Accent” è il suo primo disco da leader.

Marco Caruso ha conseguito il diploma in Sassofono Classico sotto la guida del M° G. Brundo presso il Conservatorio Statale “A. Corelli” di Messina, con il massimo dei voti e la lode, ed ha conseguito la Laurea di Secondo Livello in Saxofono Jazz con 110/110 e lode e menzione d’onore Per diversi anni ha operato nell’ambito della musica classica e si è avvicinato al Jazz grazie al M° Carlo Cattano, ed è entrato a far parte dell’OJDM, guidata dal contrabbassista Nello Toscano, ha collaborato con importanti artisti nazionali. In qualità di primo Saxofono Contralto, ha registrato il disco “Hiccup”. Ha partecipato a diverse masterclass tenute da importanti musicisti.

Alberto Amato ha intrapreso lo studio del trombone sotto la guida del M° Nino Cirinnà. Con i fratelli Elio e Sergio ha formato l’Amato Jazz Trio dove suona il contrabbasso. Ha ricevuto il Premio SIAE per la composizione “Ok.Mr.Bop” incisa su Jazz Contest 88. Si è esibito in vari festival e ha collaborato con molti musicisti Italiani e stranieri con alcuni dei quali ha inciso dei dischi.

Marcello Arrabito ha conseguito il diploma di II° livello in strumenti a percussioni presso il conservatorio di Nocera Terinese (CZ). Ha seguito diversi seminari e stages, suonato e collaborato con moltissimi musicisti e svolge un’intensa attività didattica.

La stagione concertistica di Ibla Classica International ha il supporto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione Siciliana – Assessorato agli Spettacoli, del Comune di Ragusa, ed è in collaborazione con Qirat, sponsor Rc Collection, Reale Mutua Agenzia di Ragusa e Rosso di Sicilia. Per info e prenotazioni: 334 5387069 – 338 4339281 – [email protected] – www.iblaclassica.it