Riuscitissima festa di San Martino, ieri sera, nella parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Ragusa. Impreziosita dalla presenza del vescovo della diocesi, mons. Giuseppe La Placa, che ha voluto partecipare alla cena comunitaria e ai vari momenti di aggregazione che hanno caratterizzato la serata. “Ringraziamo il vescovo – sottolinea il parroco, don Marco Diara – per la sua presenza nella nostra comunità. Abbiamo messo in evidenza la voglia della gente della nostra parrocchia di stare insieme, di fare comunità”. La cena comunitaria, tenutasi nel salone parrocchiale, si è caratterizzata per la preparazione dei panini con salsiccia e di frittelle calde. E poi, i balli e l’animazione curata da Erika Brullo. “Basti pensare – dice ancora il parroco – che abbiamo preparato 400 panini a testimonianza della grande attenzione che abbiamo ricevuto. E, in più, gli immancabili balli e l’animazione che ci hanno consentito di trascorrere in maniera lieta queste ore. Ringrazio ancora il vescovo Giuseppe per la sua presenza, ringrazio il nostro vicario parrocchiale, Giuseppe Iacono jr, per la sua assistenza e la collaborazione prestata, e ringrazio tutti coloro che hanno voluto condividere con noi questa serata speciale che ci consente di andare avanti verso il cammino del fare comunità e dello stare assieme”.