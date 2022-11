Il tempo incerto e capriccioso del weekend è stato foriero di novità e soddisfazioni per il Circolo Velico Kaucana. Gli atleti della squadra Optimist sono stati infatti impegnati nella quarta e ultima prova della Coppa Sicilia Optimist 2022, organizzata dal Circolo Nautico Catania; la competizione ha richiamato oltre ottanta atleti provenienti da tutta la regione, per nulla scoraggiati dal maltempo che ha investito la parte ionica della Sicilia nella giornata di sabato. La squadra al completo del Cvk, che con i suoi dieci piccoli agonisti è stata sicuramente la più numerosa, ha atteso con trepidazione e concentrazione il via per l’unica prova che si è riusciti a disputare a causa del poco vento. Ed è proprio la divisione dei cadetti, i piccoli della competizione, che ha riservato le più grandi soddisfazioni al Circolo Velico Kaucana: Annamaria Galofaro, classe 2013, al suo esordio nelle competizioni zonali e con appena un anno di attività velica alle spalle, ha concluso la regata al secondo posto assoluto e al primo posto femminile, con grande esultanza dell’intera squadra. E la compagine iblea si è aggiudicata anche il primo premio come “Miglior squadra cadetti” della competizione: inutile sottolineare quanto importante sia questo traguardo per il Cvk e per la vela del Ragusano. Poter contare, infatti, su un numero sempre crescente di atleti che si avvicinano a questo meraviglioso sport e che con sacrificio e determinazione si fanno spazio nelle competizioni fa ben sperare per il futuro degli sport velici in provincia di Ragusa; e di questo si attesta il successo ed il merito proprio il Cvk, che ha sempre creduto nei giovanissimi. Non può non essere annoverato anche l’ottimo esordio degli atleti Bruna Miccichè, Ettore Bufardeci e Nicola Prestana, premiati per il coraggio e l’energia spesi nella lunga domenica catanese.