Oggi, 21 novembre, si è svolta la quinta festa dell’albero a Ragusa. L’evento si è svolto in un’area tra via Australia e via Vittorio De Sica per la creazione di un parco intitolato ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

La manifestazione si svolgerà in due giorni e oggi, 21 novembre, a partire dalle ore 10, è stata la volta della scuola paritaria delle Suore Orsoline: gli scolari della primaria hanno piantato due lecci e due mandorli donati dal Comune. Gli alberi sono stati piantati in un’area della scuola.

I ragazzi hanno avuto così modo di apprendere, attraverso questa importante manifestazione, il valore dell’albero, simbolo non solo del verde e della rinascita, ma anche della vita stessa. Infatti, è nei programmi la realizzazione del “giardino dei giusti”, dedicata ai giudici Falcone e Borsellino, proprio per non dimenticare le loro gesta e perpetuarle nel tempo.

In tutto, insieme ai volontari dell’associazione Fare Verde, in questa edizione della Festa dell’Albero saranno piantumati 4 alberi di carrubo in apposite aree individuate all’interno delle ville comunali, Giardini Iblei, Villa Margherita, via Archimede e via Stiela.