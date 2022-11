Anche a Monterosso Almo le celebrazioni in onore della Immacolata concezione della beata Vergine Maria stanno per prendere il via. Celebrazioni che, tra l’altro, saranno caratterizzate dal novenario in programma nella chiesa di Sant’Anna dal 29 novembre al 7 dicembre. In particolare, ogni giorno, alle 18, ci sarà la recita del Rosario mentre alle 18,30 si terrà la santa messa. I momenti clou del 7 e dell’8 dicembre sono già stati comunicati dal rettore, il sacerdote Giuseppe Antoci. Tra l’altro, il giorno della vigilia è in programma, alle 20, una veglia di preghiera animata dall’Azione cattolica. Il culto nei confronti della Vergine è particolarmente radicato nella cittadina iblea. In fase di programmazione, inoltre, le celebrazioni a Giarratana, sempre in onore dell’Immacolata. Pure qui è in fase di predisposizione il calendario dei festeggiamenti che prenderà in considerazione per i fedeli, anche in tale circostanza, la possibilità di partecipare al solenne novenario.