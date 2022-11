La stagione di prosa del teatro Donnafugata di Ragusa Ibla dà il benvenuto a dicembre con Agnese Fallongo e Tiziano Caputo. La coppia sarà sulla scena venerdì 2 e sabato 3 dicembre alle ore 20.30 con un nuovo progetto dal curioso titolo: “I Mezzalira – panni sporchi fritti in casa”. Accanto a loro Adriano Evangelisti che, dopo averli diretti in Letizia va alla guerra, questa volta li affiancherà sul palcoscenico dando corpo e voce al protagonista – narratore della storia. Il titolo, “I Mezzalira – panni sporchi fritti in casa”, nasce dall’unione tra il celebre detto popolare “i panni sporchi si lavano in casa” e il concetto della “frittura” come simbolico spartiacque del binomio più antico della storia: quello tra servo e padrone, tra chi produce l’olio e chi lo possiede, tra chi può friggere tutti i giorni e chi non può friggere mai. L’opera tragicomica che, ai toni brillanti della commedia all’italiana, mescola le tinte fosche del giallo e del thriller, invita lo spettatore a guardare attraverso il buco della serratura di una casa “qualsiasi” per rintracciare il proprio personalissimo passato, e ricostruire così la propria storia, la storia della propria famiglia… non sempre perfetta. Al centro del racconto c’è la famiglia Mezzalira che, proprio come l’olio delle olive che raccoglie, scivola in una spirale di infausti accadimenti che la indurranno, inevitabilmente, a scendere a patti col mondo esterno. Protagoniste saranno le parole di Giovanni Battista Mezzalira detto “Petrusino”, il più piccolo della famiglia, che ripercorreranno la storia personale attraverso un caleidoscopio di ricordi fatti di luci, ombre e colpi di scena all’interno del focolare domestico. Petrusino, rivivendo i suoi ricordi, in una narrazione in cui tragedia e commedia si confondono continuamente, sarà costretto a fare i conti con i fantasmi del passato per poter scendere a patti con il presente, scoprendo di non essere stato il solo a custodire un segreto. Così il detto popolare che invita a celare, nascondere, mantenere all’interno delle mura domestiche le faccende familiari, non è facile da rispettare, poiché non sempre le mura bastano a contenerne i segreti. Lo spettacolo sarà arricchito dalla splendida musica composta appositamente da Tiziano Caputo ed eseguita dal vivo. La scenografia curata da Andrea Coppi è essenziale ma dal grande rigore estetico, e i costumi, curati da Daniele Gelsi, ritrovano la stessa linea stilistica. “I Mezzalira – panni sporchi fritti in casa”, scritto da Agnese Fallongo, con la regia di Raffaele Latagliata, con Agnese Fallongo e Tiziano Caputo, e con Adriano Evangelisti, è una produzione “Teatro de Gli Incamminati” in collaborazione con “ARS Creazione e Spettacolo”.

“Dopo Letizia va alla guerra – la suora, la sposa e la puttana, spettacolo che lo scorso anno ha riscosso molto successo al Teatro Donnafugata – commentano le direttrici artistiche Vicky e Costanza DiQuattro – questa coppia formidabile torna sul nostro palcoscenico con un’opera tragicomica capace di appassionare, divertire e far riflettere”.

Tutti gli appuntamenti saranno preceduti da aperitivi offerti dal teatro e curati dal Caffè Sicilia. La rassegna teatrale del Teatro Donnafugata ha il contributo del Comune di Ragusa, dell’Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e della Banca Agricola Popolare di Ragusa. Sponsor sono Villa San Giorgio, Randstad, Regran, ST Sergio Tumino, Marina Iblea, Cappello e Battaglia Assicurazioni, Reale Mutua agenzia di Ragusa, Argo Software, Rosso di Sicilia, Coop Gruppo Radenza, Alma Group. Per informazioni, prenotazioni e abbonamenti è possibile chiamare al numero telefonico 334.2208186. Info su www.teatrodonnafugata.it.