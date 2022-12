La Giunta Cassì programma un incontro con le attività produttive in merito al PRG. Dopo l’incontro con gli ordini professionali, la giunta Cassì ha annunciato un secondo confronto sul piano regolatore generale approvato, stavolta con le realtà economiche e produttive. Il giorno, l’ora e le modalità non sono state ancora fissate.

Si resta in attesa di conoscere l’iter consiliare dell’importante atto che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni sul tavolo della commissione Assetto del territorio.