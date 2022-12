È possibile per una persona con disabilità visiva prelevare denaro contante in autonomia? Può una persona cieca o ipovedente gestire il proprio Home banking senza chiedere aiuto ad alcuno? Da oggi, in provincia di Ragusa, è possibile. Grazie ai lettori di schermo e ai software di video ingrandimento installati dalla Banca Agricola Popolare di Ragusa che ha reso i suoi servizi più inclusivi e finalmente fruibili in autonomia dalle persone con disabilità visiva. E’ quanto rileva il presidente dell’Uici Ragusa, Salvatore Albani. “Si tratta – afferma – di un grande passo per l’autonomia delle persone con disabilità visiva. La Bapr ha aggiornato i propri sportelli per il prelievo con screenreader per persone non vedenti e con videoingranditori per persone con ipovisione. Quindi, è finalmente possibile prelevare in assoluta autonomia grazie a una voce guida che ci aiuta a gestire tutto il procedimento sino al prelievo del denaro contante”. E Carmelo Gurrieri, consigliere Uici Ragusa che ha seguito da vicino tutto l’iter, aggiunge: “Sì, è vero, per noi è un grandissimo passo avanti perché prima l’unico modo che si aveva per prelevare era quello di farsi assistere da qualcuno. Quello che potrebbe sembrare un passaggio banale per chiunque, per noi diventa un passo in avanti molto importante essendo legato alla nostra autonomia. Inoltre, la Bapr ha anche aggiornato la propria applicazione rendendola fruibile alle persone con disabilità visiva. Infatti, grazie sempre a screenreader adattati, riusciamo a gestire in autonomia il nostro Home banking senza fare riferimento ad alcuno. Ecco perché diciamo tre volte grazie alla Bapr che ha mantenuto fede alle promesse che ci aveva fatto e che ha reso più facile la vita delle persone con disabilità visiva”.