La festa dell’Immacolata Concezione, che apre ufficialmente il periodo natalizio, sarà ancora più suggestiva grazie allo splendido evento inserito nella XVIII stagione concertistica “Ibla Classica International”, organizzata dall’associazione A.Gi.Mus presieduta da Giuseppe Basile. Con “Concerto dell’Immacolata – Gran Galà della lirica”, giovedì 8 dicembre alle ore 18.00 nello splendido scenario del Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla, l’intensa soprano Manuela Cucuccio ed il profondo baritono Francesco Verna, accompagnati al pianoforte dalla bravissima Giulia Russo, proporranno musiche incantevoli e senza tempo dei grandi compositori Vincenzo Bellini, Giuseppe Verdi, Gioachino Rossini e Giacomo Puccini. Gli spettatori vivranno la magica atmosfera delle feste circondati da incantevoli emozioni.

Il soprano Manuela Cucuccio ha iniziato la sua carriera a 20 anni col debutto ne La Rondine di Puccini (Bianca) al Luglio Musicale Trapanese. Tra le sue partecipazioni: Le nozze di Figaro (Susanna) di Mozart al Teatro Massimo Bellini di Catania, Un ballo in maschera di Verdi (Oscar) al Teatro delle Erbe di Milano e al Teatro Massimo Bellini di Catania, La serva padrona (Serpina) a Catania, Don Giovanni (Zerlina) a Danzica per il Mozartiana Festival della Polonia, tournée di concerti in Romania, Il Turco in Italia (Donna Fiorilla), Soprano solista nei Carmina Burana, nel Requiem di Mozart e nel Magnificat di José Cura al Teatro Massimo Bellini di Catania.

Il baritono Francesco Verna è stato molto applaudito al Maggio Musicale Fiorentino nel “Cappello di Paglia di Firenze” (Emilio), per la direzione di Sergio Alapont e la regia di Andrea Cigni, si è quindi esibito al Carlo Felice di Genova in Enrico ne “Il Campanello” e Marcello ne “La bohème”, diretto da Marco Guidarini, “Roméo et Juliette” (Mercutio) per la direzione di Fabio Luisi e la regia di Jean-Louis Grinda e “Turandot” (Ping). Nei mesi scorsi ha nuovamente interpretato il personaggio di Mercutio nel “Roméo et Juliette” al Teatro Comunale di Sassari e, in dicembre, è stato Ping nella “Turandot” e Masetto nel “Don Giovanni” al Teatro Carlo Felice di Genova. Fra gli ultimi impegni, “Falstaff” (Ford) a Sassari e a Jesi, e il debutto all’Arena di Verona come Morales in “Carmen”.

La pianista Giulia Russo si è esibita in concerto al Mozarteum di Salisburgo, al Milano Piano City e al Festival Up to Penice in duo con la violinista Francesca Bonaita. Ha tenuto concerti per voce e pianoforte collaborando con artisti di chiara fama come J. Pratt, D. Russo, A. Villari, A. Interisano e D. Schillaci. L’esordio da solista risale al 2016 con l’Orchestra Giovanile del Conservatorio Bellini eseguendo il “Terzo Concerto” di Ludwig van Beethoven. Ha preso parte a numerose masterclass e corsi di perfezionamento con B. Canino, R. Benway, V. Egorova, J. Achùcarro, G. Gruzman, G. Otto, N. Troull, F. Turrisini, B. Lupo e A. delle Vigne.

Durante questo appuntamento di “Ibla Classica International”, rassegna nata sotto la direzione artistica di Giovanni Cultrera, fondatore dell’evento, il giovane talento del territorio che salirà sul palco del teatro Donnafugata e darà prova di maturità artistica e capacità interpretativa sarà il soprano Roberta Paolino, alunna del Liceo Musicale e Coreutico “Giovanni Verga” di Modica, dove studia canto sotto la guida della maestra Daniela Schillaci. È anche allieva di Elvira Mazza e dell’Accademia del Musical Gli Armonici, studiando canto, danza e recitazione.

“Ibla Classica International” ha il supporto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione Siciliana – Assessorato agli Spettacoli, del Comune di Ragusa, ed è in collaborazione con Qirat, sponsor Rc Collection, Reale Mutua Agenzia di Ragusa e Rosso di Sicilia. Per info e prenotazioni: 334 5387069 – 338 4339281 – [email protected] – www.iblaclassica.it.