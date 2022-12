Immerso nella campagna ragusana, delimitata dai caratteristici muri a secco tra ulivi secolari, carrubi e mandorli, affacciato sul Mar Mediterraneo, sorge l’agriturismo “Cozzo di Papaleo“. A pochi minuti da Ragusa e dalla zona balneare, la struttura è situata in un punto strategico per chi vuole raggiungere facilmente il mare e le perle del barocco come Ibla, Modica e Scicli.

L’agriturismo prende il nome di “Cozzo di Papaleo” richiamando il nome della contrada ragusana in cui sorge: il “Cozzo” in siciliano è il punto più alto. La struttura sorge infatti in una location mozzafiato con un belvedere sulle aree rurali circostanti, sullo specchio di mare del golfo di Gela e, nelle giornate più limpide, è possibile vedere Malta e monte Cammarata.

Abbiamo incontrato lo staff della struttura che ci ha raccontato – “Cozzo di Papaleo offre accomodation e ristorazione. Gli ospiti che vengono qui respirano l’aria autentica della tradizione siciliana, in ambienti dal design unico e originale: stanze dotate di ogni comfort, verandine esterne e vedute panoramiche. Gli arredi delle camere e degli spazi comuni sono stati realizzati con passione e dedizione dalle nostre mani!”.

Tra i grandi spazi verdi che circondano la struttura, anche un piccolo orto il quale “produce i prodotti per la nostra cucina che è aperta a tutti su prenotazione, a pranzo e a cena, con menu alla carta” – ci sottolineano – “Cozzo di Papaleo fa parte degli agriturismi Campagna Amica di Coldiretti”.

Sul loro sito internet è possibile visionare l’intera struttura e sui canali social è possibile rimanere aggiornati sugli eventi organizzati. “Offriamo ai nostri clienti salette riservate dove organizzare e festeggiare i loro momenti felici” – concludono sorridendo.