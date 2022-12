Grandi soddisfazioni e prestigiosi riconoscimenti per il Culinary Team Sicilia all’appuntamento mondiale con la Coppa del Mondo di Cucina in Lussemburgo, andato in scena dal 26 al 30 novembre. La squadra, che ha egregiamente rappresentato tutta l’Unione Regionale Cuochi Siciliani, facente parte della Federazione Italiana Cuochi, infatti, ha conquistato la Medaglia di Bronzo nella categoria Regional Team Culinary Art, realizzando il tavolo che, virtualmente, ha richiamato tutti i posti più belli e affascinanti della Sicilia e raccontandoli attraverso i suoi piatti.

Sedici in tutto i Cuochi dell’URCS che sono partiti alla volta del Lussemburgo, con alla guida il presidente dell’URCS, Giacomo Perna, il segretario URCS, Rosario Seidita, e il team manager del Culinary Team Sicilia, Mario Puccio, che ha coordinato i componenti del team fino alla conquista del podio. A dare il meglio per la squadra e per la Sicilia sono stati così: Giovanni Cappello (pastry chef e capitano), Gaetano Scarcella, Giovanni Saporito, Liborio Bivona, Antonio Bonomo (assistente), Guglielmo Asta (assistente), Santo Petrocciani (assistente), Angelo Calabria, Giovanna Di Sclafani, Ignazio Morici, Giovanni Riina, Stella Silvestro, Giovanna Panaccione.

Il team ha dovuto realizzare, in totale, 3 antipasti, 4 finger food (2 caldi e 2 freddi), un piatto festivo da buffet, un menu gastronomico da 5 portate, 4 friandises e 4 dessert al piatto. Questi, inoltre, alcuni degli ingredienti utilizzati per realizzare i piatti, che richiamavano luoghi storici e suggestivi della Sicilia: Filetto di suino nero dei Nebrodi, Gambero rosa di Sciacca, Gambero rosso di Mazara del Vallo, Vastedda del Belice Dop, Manna di Castelbuono, Aglio rosso di Nubia, Pistacchio di Bronte Dop, Capperi di Pantelleria Igp, Limone di Siracusa Igp, Cioccolato di Modica Igp, Fagiolo badda, Fava di Leonforte, Arancia rossa di Sicilia.

“Desidero ringraziare tutti i nostri cuochi che, con sacrificio e dedizione, ci hanno permesso di raggiungere questo brillante risultato – ha detto con soddisfazione il presidente URCS, Giacomo Perna. – Ciascuno di loro era ed è consapevole di rappresentare l’intera nostra Isola a livello internazionale e lo ha fatto egregiamente”.

“Ancora una volta – ha aggiunto il team manager, Mario Puccio – i nostri cuochi sono stati straordinari e tutti gli allenamenti che abbiamo effettuato sono stati ripagati con questo prestigioso risultato. Grazie a tutti di vero cuore. È un piacere e un orgoglio poter guidare una squadra così”.

“La nostra Unione Regionale – ha concluso il segretario, Rosario Seidita – è orgogliosa di poter contribuire ad arricchire il già prestigioso medagliere dell’intera Federazione Italiana Cuochi, aggiungendo una medaglia di bronzo conquistata dall’unico Team regionale italiano in un contesto così importante a livello internazionale”.