Un grave incidente stradale si è verificato ieri sera intorno alle 21 in contrada Zafaglione Berdia a Scoglitti.

L’impatto, per cause ancora in fase di accertamento, si è verificato tra una Fiat Panda e uno scooter. A perdere la vita, una donna di 31 anni di origine rumena, a bordo della scooter. Con lei vi era anche il marito che è stato trasportato al Guzzardi di Vittoria dal personale del 118. Per fortuna, non è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i vigili del fuoco per i rilievi e per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.