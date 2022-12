Alle ore 16:50 di oggi la sala operativa dei Vigili del Fuoco di Ragusa disponeva l’invio della squadra operativa del distaccamento di Modica e, in contemporanea inviava altra squadra, dalla sede centrale di Ragusa, con a seguito l’autoscala, per l’incendio sviluppatosi in un appartamento, a Modica, al 5° piano di uno stabile in via Sandro Pertini.

L’incendio sviluppatosi probabilmente dal vano cucina ha interessato l’intero appartamento causando ingenti danni.

Prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco hanno provveduto a circoscrivere le fiamme, evitando che l’incendio si propagasse agli appartamenti adiacenti.

Una signora anziana, con sintomi di intossicazione da fumo, soccorsa da personale 118 e accompagnata al pronto soccorso.

Una donna disabile ed un’anziana 96enne, abitanti ai piani superiori dell’appartamento interessato dall’incendio, trasferire nell’ala dell’edificio non coinvolta.

Un gattino, intrappolato nell’appartamento in fiamme, salvato da personale Vigili del Fuoco. Non si registrano ulteriori feriti, tuttavia gli occupanti dell’intero stabile hanno lasciato i loro appartamenti in attesa che i tecnici, a seguito di sopralluogo, verifichino l’agibilità dell’edificio.

Sul posto Funzionario tecnico dei Vigili del Fuoco Ing. Iacono.

Intervenuti in posto anche Carabinieri e Polizia locale di Modica per gli adempimenti di loro competenza.