AMMìA è un brand tutto ragusano. Racconta l’arte, la cultura e le tradizioni siciliane attraverso accessori moda da indossare con orgoglio in ogni occasione. Parliamo del mondo Ammìa – Sicily on me.

Tra borse, foulard e altri colorati ed eleganti accessori moda, in via Roma presso Anthea Preziosi a Ragusa, abbiamo incontrato l’ideatrice, fondatrice e chief executive officer di Ammìa, Cinzia Franzò.

Siciliana Doc, è un’imprenditrice determinata e costante, con dietro uno staff di eccellenza con cui condivide scelte importanti e vittorie. Dopo 30 anni nel mondo della gioielleria, presso Anthea Preziosi, nel 2017 decide di raccontare l’amore per la sua isola attraverso l’arte pittorica dei carrettieri siciliani, applicandola all’oggetto che rappresenta in assoluto il microcosmo femminile: la borsa. Da lì seguiranno foulard, bretelle, fusciacche e altro ancora.

Cinzia, cosa rappresenta per te Ammìa – Sicily on me?

È una sfida con me stessa, nata in un momento di cambiamento e sofferenza personale. Muove dalla necessità di rompere gli schemi della mia vecchia routine. Avevo voglia di incanalare la mia creatività e la mia passione per il marketing. Avevo voglia di “avere” e “ricevere” allo stesso tempo. La parola Ammìa infatti indica ciò.

Questa espressione l’ho voluta far diventare borsa e accessorio con dentro l’anima della donna, racchiusa nei personaggi e nei simboli della tradizione siciliana. Il nostro claim è #fimminacomupiaciammia e rispecchia la nostra filosofia di vita: vivere a modo proprio!

Ne nasce una linea di accessori dallo stile inconfondibile grazie anche alla collaborazione con i maestri carradori Biagio Castilletti e Damiano Rotella.

Si, passeggiavo per Ragusa Ibla quando mi sono ritrovata nella bottega “Cinabro Carrettieri”. Affascinata dalla loro arte quasi in via d’estinzione ho deciso di dar un nuovo lustro all’arte di cui i carretti sono espressione, reinterpretandola in una chiave moderna più vicina alle donne, ma senza snaturarne l’essenza.

I tuoi prodotti sono tutti artigianali?

Si, usiamo solo il meglio del Made in Italy, materiali di altissima qualità provenienti da illustri aziende artigiane italiane. Pelle prodotta nel massimo rispetto delle norme di eco sostenibilità e selezionata per le proprietà come la resistenza allo strappo, alla trazione e agli agenti esterni. Noi di Ammìa seguiamo un modello di produzione e consumo attento alla riduzione degli sprechi delle risorse naturali, recuperando le materie prime dagli scarti della filiera alimentare. Scegliamo inoltre tessuti come seta e modal cashmere, scelti per la loro qualità, morbidezza e leggerezza.

Intorno a noi, qui in negozio, diverse capsule di borse e accessori: Fimmina, Onde Barocche, Sacaramanzia, Collezione Oro Barocco. Puoi raccontarcele brevemente?

Nella collezione Fimmina ritroviamo le donne dell’Orlando Furioso, Angelica e Bradamante, la Trinacria, la Mora e la Donna di Coppe. Ognuno rappresenta un diverso modo di vivere la femminilità ma tutte accomunate da una straordinaria forza che le rende speciali.

Non solo donne sicule. Ammìa racconta anche le morbide curve tipiche del Barocco Siciliano attraverso la linea Velvet Onde Barocche. È una edizione limitata con solo 150 pezzi in cui si combina la sofisticata eleganza del velluto alla sinuosità della pelle, in una sintonia straordinaria e dal gusto vintage.

“Non crederci, ma mettiti al sicuro!” è il mood invece della linea Scaramanzia di Ammìa. Abbiamo voluto raccontare simboli, oggetti e abitudini della nostra tradizione attraverso i siciliani motivi che racchiudono portafortuna e tradizioni: la Ruota alata, il Grifo, l’Araba fenice, Eolo.

E ancora, oro come il Barocco, l’opulenza e lo sfarzo siciliano. Oro come glamour, luce ed energia nella collezione Oro Barocco.

Tutte le collezioni sono visitabili sul sito ammia.it

Ammìa è una tua creazione, proprio come una figlia. Cosa le auguri per il futuro?

Le auguro di affermarsi sempre più in quanto brand, dando una struttura completa e professionale all’azienda. Vederla al braccio di quante più donne possibili, di riuscire a rappresentarle per tanto, tantissimo tempo. Le auguro di rimanere sul mercato e che diventi una realtà consolidata, di riuscire a far arrivare il nostro motto di “vivere come ci piace” a un pubblico più vasto possibile. Abbiamo tanti progetti per il futuro e le nostre fimmine non vedono l’ora di viverli!