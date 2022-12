La Novena di Natale dell’ufficio diocesano per la Pastorale della salute di Ragusa ha preso il via, ieri, con una commemorazione speciale. E’ stato il direttore dell’ufficio, il sacerdote Giorgio Occhipinti, a presiedere la celebrazione eucaristica tenutasi al Pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II in preparazione della nascita di Gesù ma anche per ricordare l’infermiere Saverio Armenia, morto due anni fa in questo periodo, a soli 49 anni, a causa del Covid. “Ci è sembrato un ricordo doveroso – sottolinea don Occhipinti – condiviso con tutti i colleghi di Saverio ai quali manca la sua grande professionalità e la sua ancora più grande umanità. Originario di Pozzallo, Saverio Armenia si era fatto benvolere per il suo modo di agire e per la capacità, che più volte aveva dimostrato, di essere sempre e comunque all’altezza della situazione. Non potevamo dunque non ricordare una esistenza speciale che il maledetto virus ci ha portato via. E’ stato un momento semplice e allo stesso tempo molto significativo. Proseguiremo con gli altri appuntamenti, all’interno dei presidi ospedalieri cittadini, che caratterizzeranno la Novena di Natale promossa dalla Pastorale della salute”.