La porchetta di suino nero dei Nebrodi prodotta dall’allevatore sanfratellano Giuseppe Oriti è il migliore salume di suino nero d’Italia. Il 18 dicembre al centro congressi La Nuvola di Roma sono state presentate le tre guide firmate Gambero Rosso e Top Italian Food & Wine e l’azienda Il Vecchio Carro di Caronia ha conquistato i premi più prestigiosi, che si sommano a quelli ottenuti nei quasi 25 anni di attività dell’azienda, confermando la presenza nell’olimpo delle eccellenze agroalimentari d’Italia.

Durante la premiazione della Guida Grandi Salumi 2023 del Gambero Rosso, nel contesto del grande evento Top Italian Food & Wine, Giuseppe Oriti è salito sul palco per ricevere non uno, ma ben tre premi che consacrano la porchetta di suino nero dei Nebrodi come uno dei migliori salumi d’Italia. La porchetta cotta nel forno a legna secondo l’antica ricetta di famiglia ha conquistato il PREMIO SPECIALE Gambero Rosso “Miglior salume di suini neri”, il massimo riconoscimento “LE 3 FETTE” nella Guida Salumi del Gambero Rosso 2023 e la riconferma tra i migliori salumi della GuidaTop Italian Food 2023. Un riconoscimento importantissimo, quello del Gambero Rosso, che premia le eccellenze che vanno oltre la perfezione e che sono capaci di emozionare, in una Guida di 240 pagine che raccoglie 168 aziende e 402 salumi, disegnando la mappa delle migliori espressioni della salumeria italiana.

Soddisfatto e emozionato Giuseppe Oriti ha commentato: “Oggi per noi è il giorno più bello dopo 25 anni di sacrifici. Sono felicissimo. La nostra porchetta continua a regalarci soddisfazioni perchè viene premiata a pieni voti e si conferma uno dei migliori salumi d’Italia e sono orgoglioso di portare in alto il nome della Sicilia e dei Nebrodi”. Un traguardo molto prestigioso per l’azienda agrituristica “Il Vecchio Carro” di Giuseppe Oriti e della moglie Eliana Carroccetto sita a Caronia, in provincia di Messina, che da oltre 20 anni è specializzata nell’allevamento allo stato semibrado di maiali neri, razza autoctona del territorio nebroideo, e nella produzione di una porchetta eccellente, pluripremiata in tantissime manifestazioni enogastronomiche.