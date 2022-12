La Novena di Natale nei reparti ospedalieri degli ospedali ragusani, promossa dall’ufficio diocesano per la Pastorale della salute, giunge alla fase clou. La messa tenutasi nella sala d’attesa della Rianimazione è stato uno tra questi momenti. Alla funzione religiosa celebrata dal direttore della Pastorale della salute, il sacerdote Giorgio Occhipinti, hanno partecipato, tra gli altri, il primario Massimiliano Sorbello, il caposala Giuseppe Occhipinti e alcuni pazienti dimessi dal reparto oltre ai volontari dell’Aido. C’era anche il già primario del reparto Luigi Rabito, attuale assessore comunale alla Sanità. Tra le fasi più intense della celebrazione, anche la benedizione di una Madonnina, che sarà collocata in reparto, donata dalle suore di Marina di Ragusa. Un altro momento speciale è quello tenutosi al reparto di Medicina con il primario Raffaele Schembari che ha permesso la celebrazione della santa messa in reparto per i degenti e in particolare per gli anziani fragili. “Ho vissuto questo momento di preparazione al Natale – dice don Occhipinti – con grane emozione per la ricorrenza del primo anniversario della morte di mia madre. Ho avuto un grande sostegno da parte di tutti e per questo ringrazio chi mi è stato vicino per il buon cuore che ha avuto”. Gli appuntamenti della Novena proseguono sabato 24 dicembre con le celebrazioni eucaristiche che saranno presiedute dallo stesso don Occhipinti e da don Salvatore Giaquinta al Paternò Arezzo: in particolare le messe sono in programma alle 9,30 al reparto dialisi e alle 10,30 al reparto Hospice. Sempre il 24 dicembre, ma alle 17, in cappella, al Giovanni Paolo II, ci sarà la celebrazione eucaristica della vigilia. Il giorno di Natale, invece, don Occhipinti celebrerà alle 17 al reparto di Oncologia dell’ospedale Maria Paternò Arezzo.