Due libri, due autori. Sono stati presentati oggi, 27 dicembre, a partire dalle ore 18.30, presso la Libreria Flaccavento di Ragusa, i libri di Stefania Campo dal titolo “Salvatore Quasimodo e la sua Sicilia” e di Stefano Vaccaro “Gesualdo Bufalino a Comiso e dintorni”, entrambi edizioni Il Leone Verde, inseriti nella collana Paesaggi e Passaggi.

E’ stata l’occasione per percorrere insieme un viaggio immaginario fatto di libri, arte, cinema e poesia, seguendo le tracce lasciate da due autori tra i più importanti della storia della letteratura novecentesca. Un tuffo nel mare della storia della terra di Quasimodo, il libro di Stefania Campo, nel quale si scopre la Sicilia greca bagnata dai tre mari e nel quale viene approfondita la questione legata alla nascita del poeta a Modica. Nel libro di Bufalino, anche le tradizioni più antiche degli iblei, come la Pasqua comisana. La presentazione, organizzata da Ali (associazione librai italiani), è stata moderata da Vincenzo Cascone, mentre le letture di alcuni tra i brani più significativi sono stati curati dall’attore Massimo Leggio.

Un lavoro complesso, quella della deputata Campo, che ha deciso in questo modo di dare un contributo alla letteratura iblea che, seppur conosciuta, non gode ancora dell’importanza che invece le spetterebbe. Un lavoro certamente inusuale per una deputata all’Ars ma che invece si sposa perfettamente con l’idea di valorizzazzione della letteratura e dei luoghi in cui personaggi ed eventi prendono corpo.