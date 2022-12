Commovente celebrazione in dialisi, all’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa, promossa dall’ufficio diocesano per la Pastorale della salute nell’ambito degli appuntamenti promossi per portare conforto spirituale ai pazienti e al personale che opera nei vari reparti sanitari. Tra l’altro, proprio il personale del reparto in questione ha spacchettato il bambinello che era stato racchiuso da don Giorgio Occhipinti, direttore della Pastorale della salute, in una confezione di plastica: tutto ciò a volere significare simbolicamente la nascita, l’avvio di un nuovo inizio in una società sempre più contrassegnata da problemi di vario tipo e genere. Un altro momento significativo, sempre nello stesso contesto, i festeggiamenti di compleanno per una malata. Un gesto che dalla degente è stato molto apprezzato. La santa messa di Natale, poi, è stata tenuta da don Occhipinti nel reparto di Oncologia con il supporto, anche in questo caso, del personale sanitario e di una volontaria Avo Ragusa, Lina Gueli. Il dono più bello sistemato sotto l’albero, anche in questo caso, la statua di Gesù Bambino. Così come, poi, una intensa partecipazione è stata registrata nella parrocchia di Sant’Isidoro Agricola sempre il giorno di Natale. “La gratitudine – dice don Occhipinti, parroco tra l’altro di Sant’Isidoro Agricola – è il sentimento che più di tutti gli altri moltiplica le energie positive. Ho voluto ringraziare tutti per le emozioni condivise nel giorno di Natale”. Intanto, è tutto pronto per la ricorrenza dei santi innocenti martiri che si tiene domani, mercoledì 28 dicembre. In particolare, alle 11, all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, ci sarà la messa e la benedizione dei bambini nel reparto di Ostetricia. Durante la celebrazione sarà donato un presepe al reparto realizzato dai bambini e dai catechisti della parrocchia San Giuseppe artigiano in segno di solidarietà con tutti i bambini che subiscono violenze di ogni genere e per quelli non nati. Per l’occasione sarà presente il Cav (Centro di Aiuto alla Vita) di Ragusa per presentare le iniziative del Centro a difesa della vita.