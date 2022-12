Ancora altri appuntamenti promossi negli ospedali ragusani dalla Pastorale della salute in occasione della solennità liturgica dei Santi Innocenti martiri. Ieri, il direttore della Pastorale della salute, il sacerdote Giorgio Occhipinti, ha presieduto una celebrazione eucaristica nel reparto di Ostetricia del Giovanni Paolo II. Si è registrata la partecipazione del Cav (Centro di Aiuto alla Vita) di Ragusa e di due catechiste della parrocchia San Giuseppe Artigiano che hanno donato al reparto un presepe realizzato dai bambini del catechismo. Alla fine della messa, la preghiera a cura del Cav intitolata “Inno alla vita” di Madre Teresa di Calcutta e la benedizione dei bambini e delle mamme presenti in Ostetricia oltre che dei bambini in Neonatologia. “La nostra preghiera è stata elevata – dice don Occhipinti – per tutti i bambini non nati e per quelli che subiscono violenze di ogni genere”. La festa dei Santi Innocenti martiri si rifà ai bambini che a Betlemme di Giuda furono uccisi dall’empio re Erode, perché insieme ad essi morisse il bambino Gesù che i Magi avevano adorato. Sono onorati come martiri fin dai primi secoli e primizia di tutti coloro che avrebbero versato il loro sangue per Dio e per l’Agnello. Le celebrazioni, intanto, proseguono domani, venerdì 30 gennaio, quando, in occasione della festa della Santa Famiglia, si terrà una celebrazione eucaristica con la benedizione delle famiglie nella chiesetta di Sant’Isidoro agricola, a partire dalle 19. Sempre in parrocchia, sabato 31 dicembre ci sarà alle 19 la santa messa vespertina e il canto del Te Deum di ringraziamento mentre domenica 1 gennaio, alle 10,30, è in programma la santa messa d’inizio anno nuovo in occasione della Giornata mondiale della pace.