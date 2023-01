Sarà presentato sabato 14 gennaio alle ore 18 l’ultimo libro di Roberto Mistretta “Rosario Livatino L’uomo, il giudice, il credente”, la biografia potente di un siciliano per bene. La storia di Saro, come lo chiamava chi lo voleva bene, offre molteplici spunti di riflessione, per il laico, per il credente e per chi semplicemente rimane affascinato dalle storie di uomini straordinari. Dialogherà con l’autore l’avvocato Daniele Scrofani Cancellieri. Interverrà Mons. Giuseppe La Placa, Vescovo di Ragusa.

L’appuntamento è alle 18 a Palazzo Antoci, via Giacomo Matteotti 42.