Ritorna la grande musica al Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla con un altro emozionante e appassionante appuntamento della nuova stagione concertistica che vede la direzione artistica del maestro Salvatore Moltisanti. Il prossimo concerto dal titolo “Hegel … gioire con l’anima dell’anima” sarà domenica 15 gennaio alle ore 18.30, con protagonisti eccezionali e virtuosi musicisti, il duo composto da Giulio De Felice al flauto romantico e Cristiano Arata alla chitarra romantica, ed Edoardo Riganti Fulginei al pianoforte. Gli artisti, con una esecuzione elegante e sensibile, inviteranno ad un ascolto intenso e festoso e, riprendendo le parole di Hegel in riferimento alla musica di Rossini, “privi di impedimenti ricrearsi alle libere ispirazioni del compositore e gioire con l’anima dell’anima che esse contengono”. Una musica piena e profonda, intrisa di sentimento, pronta a coinvolgere il pubblico del bel teatro, esortato a “gioire con l’anima dell’anima”. Giulio De Felice al flauto romantico e Cristiano Arata alla chitarra romantica eseguiranno Ouverture da Il Matrimonio Segreto trascr. F.Carulli di Domenico Cimarosa, Serenata op.16 di Antonio Maria Nava, Notturno n. 2 op.38 di Francesco Molino, e, del grande Gioacchino Rossini, Ouverture da Tancredi trascr. di A.Diabelli, Largo al factotum da Il Barbiere di Siviglia, trascr. A.Diabelli, Di sì felice innesto da Il Barbiere di Siviglia, trascr. A.Diabelli. Edoardo Riganti Fulginei al pianoforte eseguirà Petruska di Igor Stravinsky e Sonata n.2 Op.36 vers.1931 di Sergei Rachmaninov. Il duo, costituito da Giulio De Felice, flauto traversiere, e Cristiano Arata, chitarra romantica Gaetano Guadagnini 1822, è vincitore dell’Ibla Grand Prize 2017 e si è esibito in numerose rassegne ed eventi in Asia (Thailandia, Vietnam, Cambogia, Indonesia, Malesia, Korea, Giappone) e America (Arkansas, Oklahoma, New York), oltre che in televisione su Rai5 e in importanti sale come la Carnegie Hall a New York, la Kioi Hall a Tokyo, La Guri Art Hall a Seoul. L’intento del duo è di riportare i suoni tipici di quell’epoca usando la giusta chiave di lettura, con uno sguardo al passato e uno al presente. Edoardo Riganti Fulginei ha vinto numerosi concorsi in tutta Italia. Appassionato di Beethoven, Bach e Schubert, non disdegna l’heavy metal. Ha iniziato a soli quattro anni a studiare pianoforte ed è stato allievo del Maestro Michele Rossetti. Ha studiato presso l’Accademia Internazionale di Imola e ha partecipato a varie masterclass con i maestri Leonid Margarius, Enrico Pace, Alexander Vassilenko, Boris Petrusanskij, Ingrid Fliter, Vincenzo Maltempo, Massimiliano Ferrati, Jerome. La stagione musicale al Teatro Donnafugata ha il contributo del Comune di Ragusa, dell’Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e della Banca Agricola Popolare di Ragusa. Sponsor sono Villa San Giorgio, Randstad, Regran, ST Sergio Tumino, Marina Iblea, Cappello e Battaglia Assicurazioni, Reale Mutua agenzia di Ragusa, Argo Software, Rosso di Sicilia, Coop Radenza, Alma Group. Per informazioni, prenotazioni e abbonamenti è possibile chiamare al numero telefonico 334.2208186. Info su www.teatrodonnafugata.it.