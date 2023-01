Il Blue Monday a Ragusa si affronta all’insegna dello sport e della solidarietà.

Al via la II edizione della “Maratona Sociale” promossa da Vitality il 16 ed il 17 gennaio prossimi. L’evento, della durata complessiva di 30 ore, ha lo scopo di raccogliere fondi che verranno devoluti ai centri Caritas attivi sulle città di Ragusa, Modica e Gela. Per ogni chilometro percorso infatti, il club Vitality donerà 1 euro.

L’evento è intitolato a Zu’ Pe’, uno sportivo che incarnava i valori dello sport: era allegro e attivo. Valori ripresi da Vitality che ha infatti deciso di programmare l’inizio della “30 ore per il sociale” proprio il 16 gennaio, ovvero il Blue Monday, quello che sarà considerato il giorno più triste del 2023. Un modo per contrastare i cali d’umore con il movimento, la socialità, la condivisione e la solidarietà.

L’iniziativa è presente in tutti i club Vitality e Basaki di Ragusa, Modica e Gela. La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti, occorre solamente prenotare la postazione di tapis roulant dalle ore 9.00 di lunedì 16 gennaio fino alle 15.00 di martedì 17. Per l’occasione il club sarà aperto anche di notte, per dare la possibilità a chi volesse di partecipare. “Ci saranno 30 ore totali per accumulare chilometri utili a far crescere la donazione finale che il club destinerà alle famiglie più bisognose. Inutile dire che più il tapis roulant macinerà chilometri più sarà cospicuo l’assegno che devolveremo alla Caritas” – spiega Marco Ascenzo, manager Vitality.

Per partecipare all’iniziativa basta telefonare allo 0932 251141 o recarsi in uno dei centri Vitality.