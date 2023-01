L’Istituto Suore Orsoline rappresenta un’avviata realtà scolastica esistente a Ragusa sin dal 1967, per invito di Sua Eccellenza , l’allora Vescovo di Ragusa, Mons. Francesco Pennisi.

L’opera educativa comprende l’Asilo Nido, la Scuola Dell’Infanzia e la Scuola Primaria.

Suor Carmela dirige l’Istituto e il corpo docente e accoglie amorevolmente i suoi piccoli alunni.

L’orario scolastico comincia alle ore 8:30 e termina alle ore 13:20 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 13:00, prevedendo uscite scaglionate al fine di evitare situazioni di assembramento in portineria, dove gli alunni hanno il permesso di rimanere finchè non sono prelevati dai genitori.

La scuola prevede altresì il servizio della mensa scolastica e di doposcuola fino alle ore 16: 00 e si avvale di numerose attività che denotano il dinamismo e l’operosità della scuola stessa, garantendo ai suoi iscritti un servizio unico e impareggiabile.

Tra queste va menzionato il sodalizio sportivo con la Società Virtus Basket, i cui istruttori allenano i nostri alunni, nelle ore di educazione motoria, infondendo loro l’amore per le discipline sportive praticate, come il basket o altri giochi di squadra.

L’Istituto si giova inoltre dell’aiuto di un esperto insegnante d’Inglese di madrelingua con la possibilità di una Certificazione Cambridge, e della collaborazione col “Language Learning Centre”, “ Once Upon a Time”, per un progetto educativo per l’acquisizione di una seconda lingua, che educhi al Bilinguismo.

Rientrano ancora nell’attività didattica lezioni di musica pratiche e coinvolgenti, per un divertente ed efficace apprendimento del linguaggio musicale e del ritmo, ad opera del nostro ferratissimo insegnante , nonché musicista e compositore Giovanni Celestre.

Troppe sono le attività che vorremmo elencarvi, ma promettiamo che molte le scoprirete in corso d’opera!

Vi aspettiamo intanto all’Open Day che si terrà sabato 21 gennaio alle ore 10:30, nei locali del nostro Istituto via Esperanto, 40.