Sarà il concerto del “Duo ff”, con Flavia La Perna alle percussioni e Francesco Scrofani Cancellieri al pianoforte, sabato 18 marzo alle ore 18.00 al Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla, il prossimo imperdibile appuntamento della 19^ stagione concertistica di Ibla Classica International, la rassegna nata grazie alla volontà del maestro Giovanni Cultrera, e promossa dall’associazione A.Gi.Mus presieduta da Giuseppe Basile. Dalla classica al jazz, dai choro alle colonne sonore, dai tanghi ai ritmi balcanici, il “Duo ff”, composto da Flavia La Perna alle percussioni e Francesco Scrofani Cancellieri al pianoforte, ama proporre concerti spaziando in ogni ambito musicale senza alcun limite temporale, geografico o di genere. I loro concerti offrono all’ascoltatore la possibilità di godersi un vero e proprio viaggio sonoro, tanto entusiasmante quanto coinvolgente, nonché di scoprire un repertorio meno conosciuto ma non per questo meno affascinante. Per la serata di Ibla Classica i musicisti del “Duo ff” proporranno brani di Bach, Pixinguinha, Nazareth, Piazzolla e Brubeck. Anche durante questo appuntamento verrà data la possibilità ad un giovane talento del Liceo Musicale e Coreutico “Giovanni Verga” di Modica di esibirsi mostrando la propria tecnica e preparazione. Questa volta sarà Elanor Bongiorno, promettente pianista già vincitore di diversi premi, a salire sul palcoscenico.

Flavia La Perna, percussioni, si è diplomata in strumenti a percussione presso l’Istituto Musicale “V. Bellini” di Catania, sotto la guida del maestro Giovanni Caruso, con il massimo dei voti e la lode. Successivamente ha conseguito il diploma accademico di secondo livello in “Discipline Musicali” con il massimo dei voti e la lode, e l’abilitazione in strumento musicale. Durante il suo percorso di studi ha partecipato a numerosi seminari. Si è esibita con diverse orchestre, con le quali collabora attivamente (Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Orchestra Sinfonica Siciliana, Teatro Massimo di Palermo, Teatro Massimo di Catania), ed è componente di diverse ensemble, con le quali ha anche effettuato registrazioni. È docente di percussioni.

Francesco Scrofani Cancellieri, pianoforte, ha conseguito come candidato privatista, sotto la guida dell’insegnante Nyta Agnello Curcio, il Diploma di pianoforte presso il Conservatorio di Musica di Stato “V. Bellini” di Palermo, ottenendo il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore. Ha frequentato presso il Konservatorium fur Musik di Berna (Svizzera) la “Meisterklasse” biennale tenuta dal Maestro Bruno Canino. Ha anche intrapreso gli studi di composizione. Ha tenuto numerosissimi concerti da solista, da solista con l’orchestra, in formazioni da camera e in complessi jazzistici e vinto premi in concorsi pianistici. Le sue qualità tecniche ed espressive gli consentono di affrontare qualsiasi tipo di repertorio. Nell’ambito della musica da camera collabora con musicisti di fama internazionale. Ha realizzato numerose incisioni e composto musiche per libri multimediali, e sonorizzato, dal vivo, film muti. Ha svolto attività di critico musicale presso diversi periodici. È spesso impegnato come conferenziere. È docente di pianoforte.

La stagione concertistica “Ibla Classica International è realizzata in collaborazione con l’associazione Qirat, ed ha il supporto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione Siciliana – Assessorato agli Spettacoli, del Comune di Ragusa, sponsor Rc Collection, Reale Mutua Agenzia di Ragusa, Peluso, Rosso di Sicilia e Club Ragusa Centro International Inner Wheel. Per info e prenotazioni: 334 5387069 – 338 4339281 – [email protected] – www.iblaclassica.it.