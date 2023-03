In occasione della solennità liturgica di San Giuseppe, che quest’anno si celebra lunedì 20 marzo perché il 19 è domenica di Quaresima, l’ufficio diocesano per la Pastorale della salute, mutuando un appuntamento che aveva già riscosso grande attenzione in occasione dell’8 marzo, proporrà l’iniziativa “Uomini e sanità: tra medicina, famiglia e vocazione”. L’appuntamento si terrà a partire dalle 15 al reparto Hospice dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa. Interverranno il direttore dell’ufficio diocesano, il sacerdote Giorgio Occhipinti, Rosa Giaquinta, Michele Battaglia, Antonella Battaglia, Stefania Antoci e Rina Tardino che testimonieranno i percorsi di fede e di sostegno ai bisognosi compiuti da alcuni uomini celebri che hanno operato in campo medico. Per l’occasione, è prevista la benedizione e la distribuzione del pane di San Giuseppe ai pazienti e agli operatori sanitari a cura dei volontari dell’Avo. In mattinata, alle 8,30, presso il reparto di Ostetricia dell’ospedale Giovanni Paolo II, ci sarà un’altra iniziativa, sempre della Pastorale della salute, denominata “Giuseppe, padre nella tenerezza”, introdotta da Giuseppe Bonanno. A seguire la santa messa con la benedizione dei bambini, dei papà, dei medici e degli operatori sanitari presieduta da don Giorgio Occhipinti.