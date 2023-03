Chiaramonte aderisce alle “Città digitali”, un progetto di valorizzazione e promozione turista del territorio che permetterà a tutti, in qualunque parte del mondo, di guardare da vicino e in 3D le bellezze del piccolo comune montano.

Grazie a un sito accessibile da ogni angolo della Terra, sarà possibile entrare virtualmente in alcuni siti culturali, turistici e del comparto produttivo che si trovano all’interno di Chiaramonte. Tutto questo è stato possibile grazie alla partecipazione, a titolo assolutamente gratuito per il Comune di Chiaramonte, a un progetto di IcommLab, una start up nata nel 2019 che ha consentito a Chiaramonte Gulfi di essere fra i primi dieci comuni italiani ad essere inseriti in questa importante vetrina internazionale.

L’obiettivo è promuovere i territori e i siti turistici che possono essere visitati grazie a innovative tecnologie in 3D che consentono un tour virtuale dei luoghi. Ed è così che la Chiesa Madre, il Santuario di Gulfi, la Villa Comunale, la chiesa di San Filippo, la chiesa di Santa Lucia, il Palazzo Montesano con il suo museo dell’olio e il convento di Gesù, sono visibili anche per chi non si trova fisicamente sul posto. A breve, saranno digitalizzati anche gli altri siti culturali di Chiaramonte.

Ben presto, ci sarà anche la sezione dedicata al comparto produttivo, dai commercianti, agli artigiani, ai ristoratori e agli albergatori che vorranno vedere i loro esercizi commerciali apparire anch’essi nel sito con un tour virtuale dei loro negozi. Questa sezione del sito sarà economicamente a carico di coloro che vorranno essere presenti.

Per la presentazione del progetto alla città è stata indetta una conferenza stampa, a cui parteciperanno anche gli operatori commerciali di Chiaramonte, per venerdì 24 marzo alle ore 17.00 in Sala Sciascia. All’evento prenderà parte l’assessore Elga Alescio, che si è occupata in prima persona dell’intero progetto ed Emanuele Cocchiaro, responsabile commerciale Italia del progetto “Le città digitali” by IcommLab. L’obiettivo finale, molto ambizioso, è quello di digitalizzare e virtualizzare tutte le città d’Italia.