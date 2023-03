Inizierà venerdì 31 marzo il calendario delle iniziative programmate in occasione della “Settimana santa 2023” dall’Ufficio diocesano per la Pastorale della salute di Ragusa in collaborazione con l’Asp 7, l’hospice dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa, l’Avo e il Csr Ragusa. Come sempre, l’attenzione maggiore sarà rivolta agli ammalati, ai sofferenti e agli operatori sanitari. Si comincia con la Via Crucis del diversamente abile – Cammino di speranza e di solidarietà in programma alle 15,30 del 31 marzo. L’appuntamento religioso sarà animato e commentato dai diversamente abili e dagli operatori del centro. Si continua il 2 aprile, con la Domenica delle Palme e della Passione del Signore, quando alle 9, dinanzi alla portineria dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, si terrà la benedizione delle palme animata dai volontari dell’Avo che offriranno ai malati degli ospedali cittadini i ramoscelli di ulivo benedetti. Alle 17, poi, nella cappella dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, si terrà la celebrazione della Passione del Signore. Lunedì 3 aprile, alle 9, sempre in cappella, la santa messa con meditazione sulla Passione. Martedì 4 aprile, precetto pasquale, alle 10,30, nella cappella dell’ospedale Civile, con gli ospiti e gli operatori del centro salute mentale Centro diurno Alzheimer.