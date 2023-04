Continuano le occasioni di condivisione durante il periodo della Settimana santa promossa dall’ufficio diocesano per la Pastorale della salute. Il momento del precetto pasquale in Medicina, all’ospedale Giovanni Paolo II, è stato partecipato da tutto il personale dell’Unità operativa diretta dal dottor Raffaele Schembari. Presenti anche i componenti della direzione sanitaria di presidio. “E’ stato un momento importante – ha detto Schembari, che è anche componente dell’ufficio diocesano per la Pastorale della salute – molto gradito anche dai pazienti ricoverati a cui non abbiamo fatto mancare la possibilità di vivere nella maniera più piena possibile lo spirito della Pasqua”. A presiedere la funzione religiosa è stato il direttore dell’ufficio diocesano, il sacerdote Giorgio Occhipinti, che ha messo in rilievo la grande attenzione profusa dal personale sanitario nella cura dei pazienti. Oggi, intanto, alle 17, nel reparto di Rianimazione del Giovanni Paolo II, si terrà la messa in coena domini con il rito della lavanda dei piedi. Domani è prevista alle 11 la Via Crucis nei reparti all’ospedale Maria Paternò Arezzo e alle 15 la celebrazione della Passione del Signore, sempre all’Ompa.