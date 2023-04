E’ iniziata oggi, puntuale come sempre alle 13.30, con il tradizionale rito della Svelata, la festa in onore di Maria Santissima di Gulfi, regina e Patrona di Chiaramonte. Stiamo parlando di un momento sacro per tutta la comunità di Chiaramonte, quello della preparazione, che anticipa l’uscita della domenica successiva alla Pasqua, che cade quest’anno il 16 aprile, quando la statua della Madonna lascerà il Santuario per raggiungere la chiesa Madre, dove resterà per nove giorni.

A presidere la Santa Messa, quest’oggi, Padre Graziano Martorana. Alle 13,30, l’apertura della tribuna della Madonna e l’inizio solenne della festa, con l’arrivo dei portatori in chiesa che hanno trasportato il “baiardo”. Poi, al grido di “E ciamammula tutti: viva Maria”, l’intera chiesa esplode in un momento di gioia. La giornata non finisce qui: alle 19, al Santuario, la celebrazione eucaristica così come, allo stesso orario, una santa messa si terrà nella chiesa di San Filippo. Alle 22, la chiusura del santuario.

Attesissima, anche quest’anno, “Accianata” della Madonna di Gulfi che dal Santuario si dirigerà in paese, presso la chiesa di Santa Maria La Nova dove resterà per 9 giorni. Alle 10 in punto, l’uscita dal Santuario e il tragitto fino in città: l’arrivo, come vuole la tradizione, è previsto per le 11. La festa in onore della Vergine di Gulfi coniuga da sempre il suggestivo aspetto folkloristico delle tradizionali processioni alla grandissima devozione di tutti i chiaramontani che partecipano con fervore anche alle celebrazioni liturgiche.