Nonostante le condizioni meteo non troppo favorevoli, si è celebrata stamani la tradizionale “Accianata” di Maria Santissima di Gulfi a Chiaramonte. Un momento suggestivo, che coinvolge tutti i chiaramontani e non solo. Alle 10 in punto, Maria Santissima di Gulfi ha lasciato il Santuario, dirigendosi verso la città montana. Alle 11 è arrivata in Piazza Duomo per essere allocata all’interno del Duomo di Santa Maria La Nova. La pioggia, arrivata quando già Maria Santissima di Gulfi era a Chiaramonte, non ha scoraggiato nè i portatori, nè i numerosissimi fedeli accorsi per rinnovare il tradizionale appuntamento. Alle 14.30, l’uscita per il “cuncursu”, che quest’anno per la prima volta ha attraversato via Fonderia, in quanto i lavori che stanno interessando corso Umberto non hanno potuto permettere il transito del simulacro.

Ed è stato un momento importante, oseremmo dire storico, dato che il simulacro non aveva mai attraversato via Fonderia per dirigersi verso il Santissimo Salvatore. Ma la festa non finisce qui: per nove giorni, Maria Santissima di Gulfi stazionerà a Chiaramonte e ogni serata, com’è noto, sarà dedicata a un’arte e un mestiere.