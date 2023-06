EasyJet continua la propria espansione in Sicilia e annuncia l’avvio delle proprie operazioni da e verso l’aeroporto di Comiso-Ragusa “Pio la Torre”, a pochi chilometri di distanza dalle omonime splendide città siciliane.

Dalla prossima stagione invernale, easyJet darà il via alla rotta tra Comiso-Ragusa e Milano Malpensa, operando due voli settimanali, ogni lunedì e venerdì. Il nuovo collegamento entrerà a far parte dell’ampio network di easyJet che già conta oltre 220 rotte operative da e verso 21 aeroporti italiani e si aggiungerà anche alla programmazione estiva a partire dal 2024.

Questo importante investimento è stato annunciato dalla compagnia arancione durante la conferenza stampa tenutasi questa mattina presso l’aeroporto “Pio la Torre” e organizzata in collaborazione con SAC – società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso-Ragusa. E’ stata anche occasione per raccontare il forte e storico legame di easyJet con il territorio siciliano, ripercorrendo le sue principali tappe all’aeroporto Fontanarossa di Catania.

Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet Italia, ha commentato:

“Siamo davvero entusiasti di annunciare oggi il nuovo collegamento tra Comiso-Ragusa e Milano Malpensa grazie al quale sbarchiamo ufficialmente all’aeroporto “Pio la Torre”: un aeroporto che non solo ci permette di rafforzare la nostra presenza in Sicilia, ma ci dà anche la possibilità di consolidare la nostra collaborazione con SAC, società con la quale condividiamo una storia di oltre quindici anni. Era l’estate del 2007 quando atterravamo per la prima volta all’aeroporto Fontanarossa di Catania e, anno dopo anno, abbiamo continuato a rinnovare il nostro impegno e il nostro investimento in Sicilia, dove voliamo anche da e per Palermo e Lampedusa: quest’estate arriveremo a trasportare fino a 1,8 milioni di passeggeri da e verso l’isola, il numero più alto di sempre. Ci auguriamo di poter raggiungere grandi risultati anche con questa nuova avventura a Comiso-Ragusa, accompagnando i nostri passeggeri in arrivo da Milano alla scoperta delle bellezze di quest’area della Sicilia e offrendo ai nostri passeggeri siciliani una connettività ancora migliore con il Nord del Paese”.

Nico Torrisi, Amministratore Delegato di SAC, ha commentato:

“L’annuncio del nuovo collegamento tra Comiso e Milano Malpensa, operato da easyJet, arricchisce ulteriormente l’offerta da e per l’aeroporto ragusano. Ringraziamo sentitamente la compagnia aerea inglese per il supporto, costante e concreto, alle attività della rete aeroportuale del Sudest, per la quale SAC lavora quotidianamente. Con l’arrivo di easyJet, player internazionale che ha confermato l’interesse manifestato già prima del COVID e che ha deciso di investire sullo scalo ibleo, il territorio potrà beneficiare di una nuova destinazione strategica verso uno degli Hub internazionali più importanti d’Europa, da cui si vola in tutto il mondo. La tratta per Milano Malpensa, oltre tutto, è molto richiesta sia dai turisti che dal comparto business, che potranno contare su voli diretti per la capitale economica del Paese”.