Ultima giornata dei festeggiamenti, quella odierna, in onore del protettore di Chiaramonte con la celebrazione dell’ottava di San Giovanni Battista, solennità dell’Eucarestia. A mezzogiorno ci sarà il festoso scampanio in tutte le chiese della città, così come accaduto già alle 8. Alle 18,30 il corpo bandistico Vito Cutello percorrerà le vie della città, sempre alle 18,30 ci sarà l’esposizione del Santissimo Sacramento con i vespri solenni presieduti dal diacono don Mario Modica. Alle 19,30 la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal rettore, don Graziano Martorana. Alle 20, la solenne processione del Santissimo Sacramento per le vie del quartiere e la tradizionale sosta nella “Cappelluzza” di via Blanca, arrivo in piazza San Giovanni e benedizione solenne della città. Quindi, il rientro in chiesa, il canto solenne del Te Deum e la benedizione eucaristica. Alle 21 la “chiusura” (velata) di San Giovanni tra la commozione dei fedeli. Subito dopo, alle 21,15, alla presenza di un funzionario del Comune di Chiaramonte, sarà effettuato il sorteggio. Ieri sera, intanto, molta partecipazione si è registrata alla serata di beneficenza con la presenza dell’University dance di Vittorio Terranova. Durante la serata c’è stata la vendita all’incanto dei doni offerti al Battista, la cosiddetta “cena”, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza. Ai presenti, inoltre, il comitato ha offerto una spaghettata e il tradizionale parfait di mandorle, in collaborazione con il ristorante Majore.